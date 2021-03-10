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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بعد تطورات البحث عن «رفات كوهين».. وزير الخارجية الإسرائيلي يزور روسيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:21 م
جابي أشكنازي وزير
جابي أشكنازي وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي
سارة الشلقاني
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قرر جابي أشكنازي وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إجراء زيارة إلى روسيا، الأيام القليلة المقبلة يلتقي خلالها عدة مسئولين.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي، موسكو، الأسبوع المقبل، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وما زالت عملية البحث عن رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين مستمرة في سوريا، بوساطة روسية بين تل أبيب ودمشق، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

ونفى مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، التقارير التي تحدثت عن تسليم سوريا لأغراض يرجح أنها تعود لكوهين، إلى إسرائيل، من أجل فحصها، قائلا إن عملية البحث لا تزال مستمرة.

وتلعب روسيا دور الوساطة بين سوريا وإسرائيل في العديد من الملفات التي تُعلن، آخرها صفقة تبادل الأسرى التي عقدت مؤخرا بين دمشق وتل أبيب.

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