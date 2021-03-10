داليا مصطفى: لم أتوقع نجاح «في يوم وليلة» ورزق تفوق على نفسه

أعربت الفنانة داليا مصطفى عن سعادتها بنجاح مسلسلها "في يوم وليلة"، الذي تشارك في بطولته أمام الفنان أحمد رزق، ويعرض حاليًا على قناة on.وقالت داليا، خلال ندوتها بـ«الدستور»، إنها لم تتوقع نجاح أي عمل فني لها بشكل عام، فدائمًا النجاح يفوق التوقعات والعكس، مشيرة إلى أنها في بعض الأحيان كانت تشارك في أعمال فنية رغمًا عنها، وذلك بأمر من والدتها التي كانت تختار أدوارها معها، وكانت تتوقع أنه سيفشل، لكنه يخلف التوقع ويحقق نجاحا كبيرا، لافتة إلى أن هناك أعمالا فنية لمخرجين كبار ونجوم، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب، لذلك النجاح ليس له مقياس أو توقع.وعن رأيها في شخصية أحمد رزق، أكدت داليا أن رزق تفوّق على نفسه في العمل، مشيرة إلى أنه فقد من وزنه الكثير، مؤكدة أنه كان حريصا على الظهور بشكل مختلف طوال تصويره للعمل.