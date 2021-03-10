تونس تؤكد دعمها رئيس حكومة ليبيا الجديدة

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، قدم له فيها التهاني للأشقاء الليبيين، بعد منح البرلمان الثقة لحكومته خلال انعقاده في سرت.وأكد رئيس تونس أن هذه الخطوة التي قطعها الشعب الليبي من شأنها أن تمهد لخطوات أخرى، معربا عن عزمه الصادق على فتح آفاق واسعة في كل المجالات لا تقوم فقط على المصالح المشتركة المألوفة بين الدول، بل كذلك على الأواصر العائلية الخاصة التي تجمع بين الليبيين والتونسيين والضاربة في عمق التاريخ، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.وعبر رئيس الحكومة الليبية عن بالغ ارتياحه وشكره لرئيس الجمهورية الذي كان أول رئيس دولة يتصل به لتقديم تهانيه، كما عبر عن تطلعه إلى لقائه في أقرب وقت.ومنح البرلمان الليبي اليوم الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.