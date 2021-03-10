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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مضاعفات خطيرة».. كورونا طويل الأمد يصيب «متعافين لم يعانوا أعراض حادة»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:16 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
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حذر كبار الأطباء البريطانيين من أن أعراض فيروس كورونا طويل المدى يمكن أن تكون أسوأ في كثير من الأحيان بالنسبة للمرضى الذين عانوا من أعراض خفيفة عند إصابتهم بفيروس «كوفيد-19».

وقالت ميليسا هيتمان المشاركة في البحث حول كوفيد طويل الأمد، إن مرضى فيروس كورونا الذين يدخلون المستشفى ويتعافون من المرجح أن يتجنبوا الأعراض طويلة الأمد، حسبما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكوفيد طويل الأمد أو «Long Covid» هو مصطلح يطلق على أعراض التعب، وضباب الدماغ، والآثار الجانبية المستمرة الأخرى للمرض، والتي يمكن أن تستمر لعدة أشهر حتى بعد التعافي، في بعض الحالات، يمكن أن تكون الآثار مدمرة ولا يستيطع من يعانوا منها العودة إلى حياتهم الطبيعية.

ويعاني نحو خمس المتعافين من كورونا ممن لا يصابوا بأعراض خطيرة، من أعراض طويلة الأمد، إذ قال أكدت هيتمان وهي أخصائية الجهاز التنفسي في مستشفيات جامعة «كوليدج لندن»، إن الأعراض طويلة الأمد منتشر بشكل خاص في المرضى الذين لم يعانوا من أعراض حادة عند إصابتهم بالفيروس.

وأضافت: "بالتأكيد نرى أنماطًا مختلفة تمامًا في المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بعدوى شديدة مقارنة بالمرضى الذين لم يتم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإصابة بالفيروس، فكورونا قادرًا على إحداث تأثيرات يمكن أن تسهم في إعياءهم لعدة أشهر".

وتابعت: "يمكن أن تكون الأعراض أكثر صعوبة وتستمر لفترة طويلة في المرضى الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى".

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