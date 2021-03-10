دورات تدريبية حول التحول الرقمى للعاملين بالرى

عقد قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، وفى إطار تنفيذ أنشطة مشروع "دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه"، الدورة التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي وتطبيقات قطاع الري، والتي تشمل تأهيل للترع وحصر مشاكلها وحصر التعديات وصيانة المنشآت والبصمة الزراعية للمحاصيل بالمحافظات للعاملين بهندسات الري، حتى نهاية مارس الجاري.تأتى الدورات في إطار تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، بالإضافة للمشاركة في البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية.كما استعرضت الدورات خطة التحول الرقمي مثل التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي الوزارة لتسهيل متابعة العمل لدى متخذي القرار مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، حصر موجودات المخازن، متابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة، حصر التعديات على نهر النيل، حصر زمامات الري الحديث، بالإضافة إلى تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئي للوثائق المطلوب رقمنتها.