«يقيم بمفرده بالمدفن».. «الدستور» داخل مقابر الإمام حيث عثر على جثة مدمن متحللة (فيديو)

شهدت منطقة مقابر الإمام واقعة محزنة عندما عثر الأهالي، أول أمس، على جثة عاطل في حالة تحلل، بعدما حقن نفسه بكمية كبيرة من مخدر الهيروين أدت إلى وفاته في الحال، وتم اكتشاف موته بالصدفة.انتقل "الدستور" إلى مكان واقعة العثور على جثة شخص في حالة تحلل يدعى "ياسر" ٤٤ سنة مسجل، في حوش بمقابر الإمام الشافعي، بسبب حقن جرعة مخدر "هيروين" زائدة تسببت في وفاته في الحال، وقال شقيق المتوفى ويدعى "وليد" إن شقيقه لديه طفلان ومنفصل عن زوجته بسبب مشاكل أسرية بسبب إدمانه المخدرات.كما تحدث عن يوم الواقعة قائلا: "خرج أخي من السجن منذ شهر تقريبا، رأيته آخر مرة يوم السبت من الأسبوع الماضي سلمت عليه وتحدث معي كلام أول مرة أسمعه منه دائما كنت أتشاجر معه وهو يتشاجر عندما كنت أنصحه بترك هذا الطريق والانتباه لنفسه، لكن هذه المرة جاء لي يقول: أنا عاوزك تسامحنى ومتزعلش منى حقك عليا أنا تعبتكم كتير والأيام اللي جاية أوعدك هبقى كويس"، وبعدها اختفى لم أقابله إلا يوم العثور على جثته بالصدفة.ويتابع: "كان يوجد عطل في إحدى كاميرات المراقبة الموجودة فوق الحوش محل الواقعة، فجاء فنى لتصليحها عندما صعد شاهد المتوفى ياسر وهو جالس على كرسى بلا حراك، بسرعه دخلنا إلى البيت فتأكدنا من وفاته وكان يوجد في يده حقنه واثنتين في الأرض على الفور قمنا بالاتصال بالشرطة".المناظرة كشفت أن المتوفى جالس على كرسي أنتريه بمنتصف المدفن، ونصفه العلوي مسجى للإمام للأسفل معلق بكفة يده اليمنى من الخارج سرنجة يشتبه أن يكون بداخلها مخدر الهيروين، وسرنجة أخرى فارغة موضوعة على منضدة أمام الجثة ولا توجد إصابات ظاهرية والجثة في حالة تعفن رمي متقدم، يشار إلى أن باب المدفن مغلق على المتوفى من الداخل.وبسؤال شقيقه، قرر أن شقيقه مقيم بالمدفن بمفرده ومدمن لتعاطي المخدرات ولم يشتبه في وفاته جنائيًا- وكذا بسؤال "أشرف ح" ٥٣ سنة، تُربي المنطقة ومقيم مقابر الإمام الشافعي، أفاد بأن المتوفى يقيم بمفرده داخل المدفن منذ فترة.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٦٧ إداري القسم، وتم اتخاذ اللازم قانونًا، وإخطار النيابة العامة.