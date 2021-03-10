طالب يحصل على 41 من 40 في مادة العلوم بالمنوفية.. وإحالة المسئولين للتحقيق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة المنوفية، نتيجة امتحان مدرسة زنارة الإعدادية والتي يظهر فيها أحد الطلاب وقد حصل في نتيجة مادة العلوم على 41 درجة في حين أن الدرجة النهائية من 40 فقط، مما آثار سخرية وتهكم المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد باسم خميس مدير الإدارة التعليمية بتلا التابع لها قرية مدرسة زنارة الإعدادية، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم اتخاذ قرار بتحويل مدير المدرسة والمسؤول عن ملف النتيجة والدرجات والكنترول إلي التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، مؤكدا أنه فور وصول الصورة له على مواقع التواصل الاجتماعي قرر تحويل جميع المسؤولين للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.وعلق الكثير من المواطنين على الواقعه، من رواد مواقع التواصل، وجعلها ماده السخريه والتهكم وتداول الورقه الكثير من المواطنين.