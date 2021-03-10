السعودية: 5ر10 مليون حصلوا على 9ر1 مليار ريال مساعدات نقدية في مارس

كشف برنامج "حساب المواطن" السعودي الحكومي، عن حصول 5ر10 مليون مواطن سعودي على مساعدات نقدية من البرنامج، الذي يهدف لتخفيف الأعباء وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.وأعلن البرنامج، في بيان له الأربعاء، إيداع 9ر1 مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال)؛ وذلك لـ5ر10 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مارس.وأوضح: أن تعويضات الدفعات السابقة، بلغت 4ر16 مليون ريال، مشيرا إلى أن 77% من المستفيدين حصلوا على الدعم.ويتم إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين في يوم 10 من كل شهر ميلادي.هذا وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، عن وصول إجمالي مبلغ الدفعات المودعة في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرامج، حتى الدفعة الـ40 في شهر مارس الجاري، إلى 92 مليار ريال.