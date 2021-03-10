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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقرير رسمي: زيادة مخزونات الخام الأمريكية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:07 م
الخام الأمريكي
الخام الأمريكي
وكالات
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 13.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس، وذلك مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 816 ألف برميل.

وقالت إدارة المعلومات: إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 526 ألف برميل.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 2.4 مليون برميل يوميا، في حين زادت معدلات تشغيل المصافي 13 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها بمقدار 3.5 مليون برميل.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.5 مليون برميل إلى 137.5 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات لانخفاض 3.5 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 919 ألف برميل يوميا.

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