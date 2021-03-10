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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

هل يخلعن السيدات ملابسهن للرشم بزيت الميرون؟.. متخصص في الطقس يجيب

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:06 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، طقوس المرة الـ40 في تاريخ الكنيسة المصرية، لعمل زيت الميرون المقدس، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس.

وقال الإيبذياكون مرقس فريد، المُتخصص في علوم الطقس، في تصريحات خاصة إن، البعض يتسائل حول السيدات المُعمدات في سن كبير، كاللواتي في أفريقيا وأوروبا وكذلك أسيا، العائدات من عبادة الأصنام والإلحاد وغيرها من الديانات الوضعية، فعليهن أن يخلعن ملابسهن ليرشمن في الفخذ والسرة والصلب والقلب وماشابه؟

وأوضح أن الإجابة قطعًا بلا؛ لأن الكنيسة القبطية هي كنيسة تُراعي الوقار والهيبة للمؤمنات، ولا يصح أن تتعرى سيدة، إلا أنه على الرغم من ذلك تحصل المُعمدة على الـ36 رشمة في المناطق الظاهرة من الجسد التي لا تستدعي التعري، مُشيرًا إلى أنه في حالة المعمودية فلا تخلع السيدة ملابسها كما يعتقد البعض، على غرار الأطفال الصغار، حيث تلبس تونية بيضاء كبيرة تكسو جميع جسدها إلا أنها تغطس بأكملها في الماء لثلاث مرات، بحسب الطقس الكنسي.

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