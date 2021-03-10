36 موضعًا بالجسد.. هنا يرشم المسيحيين بالميرون

بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، طقوس المرة الـ40 في تاريخ الكنيسة المصرية، لعمل زيت الميرون المقدس، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس.وقال الإيبذياكون مرقس فريد، المُتخصص في علوم الطقس، إن الميرون بنسبة 95% يُرشم به الذكور والإناث وهم إطفالًا رُضع، فالذكور غالبًا ما يعمدون في سن 40 يومًا، والإناث في سن 80 يومًا، نظرصا لفترة الطمث التي تكون بها المرأة في إنجاب أي من الحالتين، ولتتمكن الأم من دخول الكنيسة لتكون إشبين الطفل المُعمد، أي المسؤولة عن تسليمه الأيمان.وأضاف في تصريحات خاصة: "سن 40 يومًا و80 يومًا تلك سن صغيرة، ولا أزمة بها أن يكون الطفل عاريًا أثناء العماد، وأثناء الرشم برشومات الميرون الـ36 التي توزع على عدة مجموعات الأولى منها في الرأس وهي عبارة عن 8 رشومات في النافوخ والمنخارين (فتحتى الأنف)، والفم والعين اليمنى ثم اليسرى، ثم المجموعة الثانية 4 رشومات على القلب والسرة والظهر والصلب".وتابع أن المجموعتين التاليتين 6 رشومات لكل منهما بالذراعين حيث يرشم مفصل الكتف الأيمن والأيسر من فوق الإبط، ومفصل الكوعين ومثناهما ومفصل الكف الأيمن والأيسر وأعلاهما، والمجموعة الأخيرة نفس عدد الرشومات ولكن في الرجلين حيث يُرشم مفصل الفخذ الأيمن والأيسر ومثناهما ومفصل الركبتين ومفصل العرقوبين الأيمن والأيسر وأعلاهما.