بـ«الجرامات».. هكذا يصنع البابا زيت الميرون

بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، طقوس المرة الـ40 في تاريخ الكنيسة المصرية، لعمل زيت الميرون المقدس، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس.وقال الإيبذياكون مرقس فريد، مُدرس علم الطقس الكنسي، والحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية، والدارس بمعهد الرعاية والتربية الكنسية، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الـ26 صنفًا التي يصنع منها الميرون، تُخلط سويًا، ويُضاف إليها زيت الزيتون النقي الذي يرمز للكهنوت والسلام في الكنيسة، ويُضاف إليها خميرة الميرون الأساسية التي تبقت، من الحنوط الذي حضره تلاميذ المسيح ورسله من الأطياب والأكفان التي ضمت جسد المسيح بحسب الإيمان المسيحي.وكانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس، أصدرت كتيبًا عن الميرون شملت فصوله على فصل شرحت فيه الطريقة التفصيلية التي تتبعها الكنيسة الآن في عمل الميرون، تعرفنا منها على أسماء الزيوت والمواد المُستخدمة في طريقة عمل الميرون بأسمائها وهي:" أصطرك (الميعة السائلة) ويُضاف بمقدار 986 جم، والبسباسة (داركيسهة) ويضاف بمقدار 749 جم، وجوزة الطيب ويُضاف بمقدار 749 جم، والحبهان ويُضاف بمقدر 437 جم، حصا لبان ويُضاف بمقدر 437 جم، حماما (تينا لفيل) والذي يُضاف بمقدار 381 جم.إضافة إلى زيوت دار شيشعان (نوارالقندول "القنديل")، الذي يُضاف بمقدار 936جم، ودارسين "دارسين" الذي يُضاف بمقدار 437 جم، وزرنباد (كافورالكعك) الذي يُضاف بمقدار 936جم، والزعفران الذي يُضاف بمقدار 453جم، وأيضًا السليخة أو القرفة الخشبية التي تُضاف بمقدار 1560جم، وسنبل الطيب الذي يُضاف بمقدار 468 جم، وخزامي أو لاوندا (لافندر "لافاندر") الذي يُضاف بمقدار 1373 جم.وهذا بجانب زيوت الصبر سقطري الذي يُضاف بمقدار 780جم، وصندل مقاصيري الذي يُضاف بمقدار 874جم، وعرق الطيب (عرق أيكر) الذي يُضاف بمقدار 624جم، وعنبر خام غيرحيواني–سائل يُضاف بمقدار 25جم، وعود قاقلي الذي يُضاف بمقدار 571 جم، والقرفة التي تُضاف بمقدار 1124جم، وكذلك القرنفل الذي يُضاف بمقدار 874جم.يُخلط معها كذلك القسط الهندي الذي يُضاف بمقدار 1373جم، وقصب الذريرة الذي يُضاف بمقدار 125جم، وورد عراقي (زرورد - قشور) يُضاف بمقدار 1404جم، ولادن ولامي (لبان) يُضافان بمقدار 281جم، والمر الذي يُضاف بمقدار 749جم، والمسك السائل والبلسم (البلسان) اللذان يُضافان بمقدار187جم.يذكر أن الميرون لا يُطبخ مرة واحدة بل يخضع لأربع مراحل حتى يخرج في الصورة النهائية التي يُستخدم بها في الكنائس.