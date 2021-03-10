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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم الوادي الجديد» يتابع تجربة تشغيل بئر مياه داخل مدرسة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:02 م
تجربة تشغيل بئر مياه
تجربة تشغيل بئر مياه داخل مدرسة
محمد مهدي
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تابع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، مع مدير إدارة بلاط التعليمية وجدى واصف، فعاليات العمل بالتشغيل التجريبى لبئر المياه بمدرسة بلاط الزراعية المشتركة.

وأضاف النيلي أن البئر يخدم نحو ٢٠ فدانا زراعيا بالمدرسة موزعة كالتالى ١٠ أفدنة بشبكه الري بالتنقيط و١٠ أفدنة الرى بالرش، جاء ذلك بحضور اعضاء هيئة ( Tevet ) والشركة المنفذة للمشروع.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة أنه يجرى العمل على قدم وساق للإنتهاء تماما من تركيب شبكات الرة واستكمال الأعمال لبدء الزراعة وإطلاق شارة البدء بالمشروع عقب الإنتهاء من كافة الأعمال وبهدف التوسع بالزراعات وخاصة داخل المدارس الزراعية.

وتحدث عن أهمية التعليم الفنى والذى يعد قاطرة التنمية وإحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية من خلال أجيال مؤهلة ومدربة نحو سوق العمل الحر.

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