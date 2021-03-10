سر الحياة الأبدية.. تفاصيل المتحف المصري المتنقل في أمريكا

سلطت قناة «Fox 10» الأمريكية الضوء على المعرض المنتقل «المومياوات المصرية والحياة الأبدية» الموجود حاليا في الولايات المتحدة، والذي يضم الكثير من القطع الأثرية، منها مجسمات للأهرامات المصرية القديمة.وأوضحت القناة الأمريكية أن المعرض بدأ منذ 26 فبراير الماضي، ويستمر حتى 27 يونيو 2021، قائلة: «هذا المعرض المثير يعيد الحياة إلى المناظر الطبيعية الغامضة للمقابر والأهرامات في مصر القديمة، في ظل وجود أكثر من 100 قطعة أثرية، تضم مومياوات وتوابيت ملونة، والشعائر الجنائزية».وأكد أن هذا المعرض سيكون مصدر إلهام وسعادة، إذ أن الزوار سيكتشفوا أسرار ممارسات الجنازة وعملية التحنيط، ليتعرفوا على أكثر الطقوس التي لم تبتكر للحفاظ على جسد المتوفى فقط، لكن لضمان استمرار الحياة الأبدية بعد الموت.ويظهر المعرض لأول مرة في الولايات المتحدة، بعد جولة في أوروبا وآسيا وكندا، وهو يعد أضخم معرض متنقل، يضم المومياوات المصرية والحياة الأبدية، ويعقد بالتعاون مع المتحف الأثري المصري في إيطاليا.وقالت القناة الأمريكية: «مصر القديمة تأسر الغربيين جيلا من بعد جيل، سواء القطع الأثرية المذهلة أو الطقوس التي تتمحور حول الموت والحياة الآخرة، وهذا المعرض يضم جميع الأشياء المفضلة لدى المهتمين بالحياة الفرعونية».من جانبه، قال ميج ماكرومن فاولر مدير متحف «التاريخ المتنقل»: «هناك شيء ما يتعلق بالغموض في كل شيء، حول ثقافة غارقة في الأسرار والطقوس، والتي خلقت سحرًا دائمًا».ويتراوح عمر القطع الأثرية المدرجة في المعرض من 2000 إلى 4000 عام، وجيعها قطع اثرية أصلية، ويضمن المعرض تنظيمها بشكل موضوعي والتركيز على كيفية تحضير عملية التحنيط والدفن للمتوفى للحياة الآخرة لدى المصريين القدماء.ويعد المعرض المصري متاحا للجمهور طوال أيام الأسبوع، وبسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، طُلب من الزوار حجز فترة زمنية لمشاهدة المعرض مقدمًا عند زيارته يوم الأحد، نظرًا لأن ذلك اليوم يكون مجانيا، ومن ثم يلقى حضورا كبيرا.