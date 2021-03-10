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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة شخص متعفنة داخل منزله بالغربية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:27 م
جثة شخص متعفنة داخل
جثة شخص متعفنة داخل منزله بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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عثر أهالي منطقة صندفا بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، على جثة شخص في العقد السادس من العمر داخل منزله في حالة تعفن.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بظهور رائحة غريبة تخرج من شقة أحد الجيران، وأن بعضهم طرق باب الشقة واتصل على هاتفه المحمول دون رد بمنطقة صندفا بدائرة قسم ثان المحلة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتم فتح الشقة والعثور على جثة شخص مسن يدعي "عبدالمنعم. ا " في العقد السادس من العمر داخل إحدى الغرف من منزله في حالة تعفن، وجرت معاينة الجثة دون وجود أي آثار تدل على عنف أو مقاومة.

وتبين من التحريات أن المتوفى يقيم بمفرده في منزل مكون من 4 طوابق وليس لديه أبناء.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، وتبين أن الوفاة منذ أسبوع نتيجة غيبوبة سكر ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.

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