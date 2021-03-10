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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تحتفل ببداية شهر برمهات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:08 م
الكنيسة
الكنيسة
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية اليوم الأربعاء، ببداية سابع أشهر تقويمها القبطي، وهو برمهات.

وقال أيوب باشا، خريج الكلية الإكلريكية، والمتخصص في علم الحساب الأبقطي، في تصريحات خاصة إن شهر برمهات هو أحد أشهر الربيع في التقويم القبطي، وسُمي بذلك الاسم نسبة إلى الفرعون المصري أمنحات.

وأضاف "باشا" أن المصريين يعتبرون شهر برمهات شهر خير، فيقولون في الأمثال "برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات"، ويستغرق برمهات 30 يومًا ينتهون منه في 8 أبريل.

وأشار "باشا" إلى أن برمهات دائما ما يشهد انحسارا لفيضان النيل وتبدأ المحاصيل في النمو في أرض مصر.

والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد الفراعنة القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم، وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم.

وأعقبه الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية فيما بعد.

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