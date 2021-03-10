ماذا قال البابا تواضروس عن الطريقة الحديثة لعمل الميرون؟

بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، طقوس المرة الـ40 في تاريخ الكنيسة المصرية، لعمل زيت الميرون المقدس، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس.وكان البابا أشار في مجلة الكرازة الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، إلى أن الطريقة التقليدية التى كانت تستخلص بها تلك الزيوت من أصولها النباتية تقوم على إجراء بعض العمليات الكيميائية، ما يستهلك وقتًا كبيرًا ومجهودًا كثيرًا، بالإضافة إلى الفقد الذى يصل إلى 30%، وتتطاير المواد العطرية أثناء التسخين.وقال البابا إن استخدام العلم والتكنولوجيا الحديثة فى تطوير عملية إعداد الميرون يوفير تلك الزيوت العطرية النقية المستوردة من عدة شركات عالمية، دون المساس بالطقس الكنسى من القراءات والألحان والصلوات، وأن تلك الطريقة طبقت للمرة الأولى عام 2014، بعد موافقة أعضاء المجمع المقدس على هذا الأسلوب الجديد، والتي كانت نتائجه تمتاز بالدقة والكفاءة العالية جدًا، وبدون أى فاقد وفي وقت مختصر، وأنه من المرجح أن يجري عمل "الميرون المقدس" كل ثلاث سنوات بالكنيسة وليس على فترات متباعدة طويلة كما كان يحدث في السابق.