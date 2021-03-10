الأمم المتحدة تبث كلمة محافظ دمياط

أعلنت الأمم المتحدة عن اختيار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة في مجال "المرأة في القيادة" وذلك خلال الحوار الذى أطلقه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، حيث تم بث حديث محافظ دمياط مع البرنامج التى تحدثت خلاله عن رحلتها لتصبح ثانى سيدة تتولى منصب محافظ فى مصر.وتحدثت منال عوض عن أبرز التحديات التى واجهتها خلال هذه الرحلة، وأهمية دمج المرأة فى التخطيط الحضرى وكذا أهم النصائح للمرأة العربية وتصورها حول مدينة الغد.وأكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى بيان أن إنجازات المرأة في بناء مجتمعات أكثر أمانًا وشمولًا ومرونة فى المنطقة العربية، حيث نجحت منال عوض فى دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط وتحقيق إنجازات ملموسة بالقطاعات كافة.