محافظ الإسكندرية: لم يمنع البناء المخالف سوى قرارات الرئيس (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لا يوجد قوة استطاعت أن تمنع البناء المخالف بمحافظة الإسكندرية على مدار 30 عاما إلا قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصارمة، كان لا يمكن منع مافيا البناء المخالف من التمادي في أعمالهم، لافتًا إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس، والعقوبات التي فرضها على المخالفين استطاعت أن توقف المخالفات التي عانينا منها سنوات طويلة.وأوضح أن تعداد الإسكندرية وصل إلى 5.5 مليون نسمة، وتستقبل في فصل الصيف مليون ونصف نسمة، يحتاجون مياه وكهرباء، وإزالة قمامة، وذلك في ظل بنية تحتية ضغيفةو متهالكة بسبب العقارات المخالفة التي تم بنائها بإرتفاع 25دور في شوارع لا تتعدى 6 أمتار، لذلك تم إيقاف البناء حاليًا لتجنب المشاكل القادمة التي كانت ستواجهنا.وأشار إلى أن المشروعات القومية التي تمت بمحافظة الإسكندرية، وعلى رأسها محور المحمودية، والذي هو شريان جديد لتحقيق السيولة المرورية، بجانب مشروع بشاير الخير والتي جاءت لرفع العبء عن الأسر والتي انهارات منازلها جراء البناء المخالف، مشيرًا إلى أن الرئيس يصدق على جميع الطلبات بحصول الأسر المتضررة على وحدات سكنية جديدة والتي تكون مجهزة من كل شيئ وبأسعار رمزية، مؤكدًا مصر بتتغير بالفعل للأفضل.جاء ذلك خلال افتتاح مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، مساء اليوم، مؤتمر "مصر تتغير" والذي يتناول مشروعات التنمية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية، والبنية الأساسية، ومواجهة الفقر والتهميش، وتطوير القرى.ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمثقفين في حوار حول مستقبل العمل التنموي، وأهمية التغيير الذي يشهده المجتمع المصري في الآونة الأخيرة في ظل حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير نوعية الحياة التي يعيشها المواطن المصري.