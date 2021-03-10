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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تصل لـ60%.. تخفض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:15 م
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تم تقديمه بشأن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة في الأعوام الماضية، وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.

ووفقا للمقترح الذي تمت الموافقة عليه، سيتم تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 60% من قيمتها في حالة السداد حتى 30 يونيو 2021، كما سيتم تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1-7-2021 وحتى 30-9-2021 بنسبة 40%، بينما سيتم تخفيض الغرامة بنسبة 30% من قيمتها في حالة سدادها خلال الفترة من 1-1-02021 وحتى 31-12-2021.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تخفيف قيمة الغرامة على الفلاحين الملتزمين بسدادها وفقا للقواعد والقرارات التي صدرت في هذا الشأن، كما يأتي في إطار ما تم طرحه من مناقشات حول هذا الموضوع، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب مؤخرًا.

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