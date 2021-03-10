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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف الطلابي والخريجين بجامعة المنوفية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:54 م
بجامعة المنوفية
بجامعة المنوفية
ولاء القاضى
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أعلن المركزالجامعي للتطويرالمهنى بجامعة المنوفية، إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف الطلابي والخريجين لسنة 2021 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وذلك بالتعاون مع رؤساء تسع جامعات أخرى.

وسوف توفر هذه المنصة الجديدة أمام أصحاب الأعمال إمكانية عرض فرص العمل والتدريب طوال العام، كما ستوفر الفرص للطلاب للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية فضلًا عن حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالإرشاد المهنى.

ومن المفترض أن تطلق المنصة أولى فاعلياتها للملتقى الإفتراضي للتوظيفUCCD March Career Expo يوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021 ويعد هذا الملتقى الثانى من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضى الاول الذى عقد فى سبتمبر 2020 نجاح كبير بحضور نخبه من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وأعلن المركز أن هذه المبادرة تأتي تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهني والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزًا بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.

وفي ظل هذا التطوير في سوق الأعمال والتنمية.. فقد صرح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بأن الجامعة فخورة بإطلاق هذه المنصة الدائمة للتوظيف في إطار السعي الدائم لخدمة الطلبة والخريجين في ظل التعاون المتبادل مع التسع جامعات الشريكة على مدار عام كامل، مؤكدًا بأن هذا الملتقي الإفتراضي يعد فرصة متميزة لأبناء جامعة المنوفية، وخاصة الخريجين للتواصل الفعال مع نخبة من أصحاب العمل عبر منصات متنوعة مثل غرف التواصل والبث عبر الإنترنت والندوات الإفتراضية والبريد الإلكتروني وغيرها بهدف تبادل المعلومات حول الوظائف المتاحة. فجامعة المنوفية لا تدخر جهدًا في تأهيل أبنائها الطلاب والخريجين لزيادة تنافسهم المهني في مواجهة أسواق عالمية غير تقليدية شديدة التنافسية.

وسوف توفر المنصة التواصل المباشر مع أصحاب المهن والشركات باعتبار هؤلاء الأبناء من أفضل وأميز الكوادر المصرية الشابة المتميزة عبر منصه ثلاثية الأبعاد ديناميكية من خلال غرف التواصل (chat rooms) والإجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) وأو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.

ويوفر المركز لينك يُمكن الطلاب والخريجين من التواصل والإستفسار من خلاله https:www.facebook.comUCCD.Menofia
إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف الطلابي والخريجين بجامعة المنوفية
إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف الطلابي والخريجين بجامعة المنوفية

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