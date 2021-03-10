حجز 3 عاطلين لسرقتهم سيارة بمدينة الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حجز ٣ عاطلين لسرقتهم سيارة بمدينة الشروق، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "حسن. ن 21 سنة"، "محمود. م" ٢٥ سنة، "نبيل.م " ٢٣ سنة عاطلين.واعترف المتهمون بارتكابهم واقعة سرقة السيارة بغرض تفكيكها وبيعها، وأكد المتهمون الثاني والثالث بأنهم ارتكبوا الواقعة بتحريض من المتهم الأول " وهو من حضر إليهم وطلب منهم مساعدته في سرقة السيارة وتفكيكها داخل إحدى الورش بمدينة السلام، وأكد علينا بحصول كلا منا على ربع مكسب السيارة.وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق من سائق يفيد بسرقة سيارته من أمام محل سكنه وبالانتقال والفحص وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وارشدوا عن مكان السيارة المسروقة فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.