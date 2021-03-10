6649 إصابة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6649 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 448 ألفا و851 إصابة.وذكرت الصحة الأردنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أنه تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5106 حالات، فيما تم تسجيل شفاء 3827 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 379 ألفا و305 حالات.