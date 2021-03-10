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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:47 م
رفع طن مخلفات
رفع طن مخلفات
المنيا ـ على حسين
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تابع العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، عمل إدارة المخلفات الصلبة ومواصلة تنفيذ التكليفات بالإسراع في تنفيذ وإلغاء نقاط التجمع والمقالب العشوائية التي تمثل بؤر لانتشار الامراض وتؤثر بالسلب على المظهر الجمالي وبخاصة في الريف وبالقري، وبخاصة تلك المقالب والتجمعات الموجودة بنطاق المدارس او الوحدات الصحية او المكاتب والادارات الخدمية والتي أسفرت عن رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة.

قال هشام فايز نائب رئيس المدينة، إن تعليمات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المدينة بارسال معدات الحمله الميكانيكية من سيارات ولوادر ساهمت في رفع التراكمات مما ساهم في الغاء 4 نقاط تجمع ومقالب عشوائية الاولي بمقر سلخانة صفط الخمار حيث تم رفع جميع التراكمات الموجودة وبدا الشروع في بناء سور خرساني بمحيط السلخانة علي مساحة 300 متر تقريبا في اطار الخطة الموضوعة لرفع كفاءتها لخدمة الاهالي.والنقطة الثانية والثالثة هي نقطة التجمع الموجودة بجوار محطة الصرف الصحي بالقرية ومنطقة شارع السوق.

أضاف نائب رئيس المدينة أن النقطة الرابعة امام مجمع المدارس بقرية العبيد حيث تم تكثيف حملات رفع القمامة من محيطها لليوم الثاني من الحملة والتي بلغت 20 طن تراكمات فضلا عن تكثيف حملات رفع المخلفات من قري صفط الخمار مشاو هاشم والعبيد وابو يعقوب وعدد من قري الوحدة المحلية بصفط الخمار حيث تم رفع 90طن مخلفات علي مدار الحملة التي استغرقت يومين علي التوالي وتم نقلهم الي الظهير الصحراوي.باشراف ارباب ممدوح احمد عضو ادارة المخلفات الصلبة.

وأوضحت المهندسة ولاء سلامة مدير ادارة المخلفات الصلبة، إن الحملة شملت منطقة السخانة وشارع السوق مؤكدة ان العمل مستمر بقري ابويعقوب وقرية دمشاو هاشم وقرية العبيد مضيفة انه تم رفع 70 طن مخلفات في اليوم الاول، وجاري العمل لليوم الثاني علي التوالي بهدف التعامل مع اي تراكمات تمثل عبئ علي القرية والمعدات يتم التعامل معها بطريقة جماعية واكثر تنسيقا فيما بين ادارة المخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية ومعدات القرية.

وأشار محمد محمود رئيس قرية صفط الخمار إلى أنه جرى رفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية والحملة الميكانيكية للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي، موضحا أن الوحدة المحلية تُجري متابعة مستمرة لحالة النظافة العامة؛ بهدف الارتقاء بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وليد مهران وكيل ادارة المخلفات الصلبة ان الادارة تعمل علي مدار اليوم وتتابع ادارة المخلفات الصلبة كل ما يخص اعمال ورفع تراكمات القمامة والتعامل مع اي شكاوي من المواطنين،تنفيذا لتوجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا.
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)
رفع 90 طن مخلفات وإلغاء 4 مقالب عشوائية للقمامة بالمنيا (صور)

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