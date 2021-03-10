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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 27 محضرًا متنوعًا في حملات تموينية بكفر الشيخ

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:43 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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شنت إدارة المتابعة التموينية بحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، حملات للمرور على أسواق "بلطيم، برج البرلس،الرياض، سيدي سالم، الحامول، بيلا" لضبط المخالفين من التجار.

وتمكنت الحملات من تحرير 27 محضرًا متنوعًا، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع،وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرور على المكاتب والإدارات التموينية، والصيدليات بدائرة المحافظة لمتابعة سير العمل بها، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

حيث تمكنت الحملة من ضبط 11 مواطنًا من أصحاب الصيدليات بمدينة بلطيم، وبرج البرلس، سيدي سالم، الحامول، والكراكات، ومدينة بيلا، وذلك لحيازتهم وعرضهم مستلزمات منتهية الصلاحية، وعدد من المخالفات ومنها حيازة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وعدم تعيين مدير مسؤول للصيدلية، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة من ضبط مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر لأصحاب المحال لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضبط كميات من السردين منتهي الصلاحية بمصنع بسيدي سالم.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بإخطار مديرية التموين بكفرالشيخ مخاطبة إدارات التموين الفرعية المنوه عنها بالتقرير،لتحصيل فروق الأسعار المستحقة، مكلفًا وكيل وزارة التموين بمتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين وتصرفات النيابة العامة النهائية في الوقائع المضبوطة، كما كلف المتابعة التموينية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الجهات المعنية لصالح تحسين جودة الحياة للمواطن.

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