تامر حسني «يصالح» زوجته بأغنية جديدة على نيل القاهرة (صور)

احتفل تامر حسني مع مجموعة من أصدقائه بطرح أغنية جديدة في حفل عشاء دعا إليه المقربين منه في أحد المطاعم الخاصة، والمُطلة على نيل القاهرة.وغنت بسمة بوسيل مع زوجها تامر حستي وسط أجواء احتفالية ومبهجة بشكل كبير، ليظهرا مدى علاقتهما التي توترت موخرًا إلا أنهما أعلنا الصلح.حضر العشاء المذيعة شيرين حمدي وزوجها، وحرص تامر حسني على غناء الأغنية الجديدة التي نالت كل إعجاب أصدقائه وينوي تامر طرحها خلال الأيام المقبلة.