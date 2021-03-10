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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشريف: الإسكندرية كان لها نصيب الأسد من المشروعات القومية (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:34 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية تلقى الدعم والرعاية من القيادة السياسية والحكومة وجميع مؤسسات الدولة، ويتضح ذلك جليًا في المبادرات والمشروعات التي تمت على أرضها، مقدمًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم الرعاية لمدينة الإسكندرية.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية خلال السنوات الماضية نهضة تنموية مستدامة، على كافة الأصعدة والمجالات، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكان للإسكندرية نصيب الأسد من هذه المبادرات والمشروعات.

وأوضح المحافظ، أن بعد أحداث 25 يناير عانت الإسكندرية من الكثير من الكثير من المخالفات، وتدمير للبنية التحتية، مشيرًا إلى أنه تم صدور من عام 2011إلى عام 2020، 134 ألف قرار إزالة، تم تنفيذ منهم 4000 قرار فقط، حيث يتواجد الآن كم مخالفات 130ألف قرار، وهو ما ينعكس على البنية التحتية، والمياه والكهرباء، وما يؤدي إلى غرق المحافظة في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن ضمن مخالفات محافظة الإسكندرية، هو مخالفات الكورنيش، والذي كانت تغطي أكثر من 70%من رؤية الكورنيش وهو ما كان يؤرق أهل الإسكندرية، وهو ما كان له أهميته وتم تنفيذه من إتاحة رؤية البحر أمام أهالي وزائري الإسكندرية، وهي أحد الاحلام الكثيرة التي نريد تحقيقها لأهالي الإسكندرية، ونتحدي المعوقات الكبيرة التي تواجهنا من أجلها.

جاء ذلك خلال افتتاح مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، مساء اليوم، مؤتمر "مصر تتغير" والذي يتناول مشروعات التنمية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية، والبنية الأساسية، ومواجهة الفقر والتهميش، وتطوير القرى.

يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمثقفين في حوار حول مستقبل العمل التنموي، وأهمية التغيير الذي يشهده المجتمع المصري في الآونة الأخيرة في ظل حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير نوعية الحياة التي يعيشها المواطن المصري.
الشريف: الإسكندرية كان لها نصيب الأسد من المشروعات القومية (فيديو)
الشريف: الإسكندرية كان لها نصيب الأسد من المشروعات القومية (فيديو)
الشريف: الإسكندرية كان لها نصيب الأسد من المشروعات القومية (فيديو)
الشريف: الإسكندرية كان لها نصيب الأسد من المشروعات القومية (فيديو)

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