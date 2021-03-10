العسيلي يشوّق جمهوره بكواليس أجدد كليباته «بقت معايا»

طرحت الجهة المنتجة لكليب "بقت معايا" للملحن محمود العسيلي مجموعة صور جديدة وحصرية من كواليس الكليب، المقرر طرحه خلال أيام عبر يوتيوب، إضافة إلى قنوات المزيكا المختلفة.وأعرب العسيلي عن سعادته بطرح ثاني أغانيه هذا العام "بقت معايا" بعد نجاح أغنية "حب غلط" التى طرحها منذ شهر على يوتيوب، متمنيًا أن تنال الأغنية والكليب استحسان جمهوره.ومع نهاية الشهر الماضي، طرح العسيلي مقطعًا دعائيًا من الأغنية، وحقق المقطع تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره، والذين أشادوا بأدائه الرومانسي، كعادته فى أغانيه التى طرحها من قبل."بقت معايا" من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.