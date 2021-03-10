في ظل عزلة كورونا.. كيف تختار تصميما مريحا لمنزلك؟



بات الأشخاص يقضون وقتًا أطول في المنزل للعمل، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتالي يبحث المصممون وأصحاب المنازل عن طرق ذكية وفعالة لإعادة تصور البيئات المنزلية للتكيف مع أنماط الحياة الجديدة.



وإذا كنت ممن يبحثون عن منزل مريح ذو تصميم جيد يتناسب مع التغيرات المستقبلية، فيجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:



مساحات مرنة

من العناصر الأساسية في التصميم الناجح وبالنظر إلى أن المنازل أصبحت الآن مراكز متعددة الوظائف للعمل والتعليم والحياة المنزلية، لذلك يجب تصميم المناطق لتناسب أكثر من غرض واحد، أو ما يشار إليه باسم "المساحات المرنة"، فتسمح باستخدامات مختلفة على مدار اليوم وفي المساء. بات الأشخاص يقضون وقتًا أطول في المنزل للعمل، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتالي يبحث المصممون وأصحاب المنازل عن طرق ذكية وفعالة لإعادة تصور البيئات المنزلية للتكيف مع أنماط الحياة الجديدة.وإذا كنت ممن يبحثون عن منزل مريح ذو تصميم جيد يتناسب مع التغيرات المستقبلية، فيجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:من العناصر الأساسية في التصميم الناجح وبالنظر إلى أن المنازل أصبحت الآن مراكز متعددة الوظائف للعمل والتعليم والحياة المنزلية، لذلك يجب تصميم المناطق لتناسب أكثر من غرض واحد، أو ما يشار إليه باسم "المساحات المرنة"، فتسمح باستخدامات مختلفة على مدار اليوم وفي المساء.

اختيار المكان المناسب

من أجل إنشاء مساحة عمل مريحة ينبغي تحديد موقع جيد، ولذلك فتجهيز مساحة العمل الخاصة بك بمكتب وكرسي مريح تتطلب منك تحويل مساحة صغيرة أو جزء من غرفة إلى منطقة دراسة أو مكتب، وإحاطة المساحة بأبواب زجاجية لزيادة الخصوصية.



رؤية الضوء

رؤية الطقس المتغير والأشكال المتحركة، وسماع أصوات الناس أو الطبيعة، يوقظ الحواس وينشط الدماغ، لذلك اختر مكانا ذات إضاءة طبيعية جيدة

الهواء الطلق

تتمثل إحدى الاستراتيجيات لتعزيز الاتصال بالطبيعة دمج مساحة خارجية حقيقية يمكن أن تكون في شكل شرفات أو تراسات، فالوصول البصري إلى الطبيعة يقلل من الإجهاد.



وهناك استراتيجية أخرى لجلب الهواء الطلق إلى الداخل وهي تصميم المساحات بنوافذ كبيرة أو مناور أو زجاج ممتد من الأرض إلى السقف.



ووفقا لموقع ذا ناشونال من المرجح أن تظل هذه السمات مرغوبة لفترة طويلة في المستقبل، بالنسبة لتصميمات المنازل، لذلك يجب على المصممين وأصحاب منازل خلق مساحات ملهمة تعزز الرفاهية وتنشط الروح. تتمثل إحدى الاستراتيجيات لتعزيز الاتصال بالطبيعة دمج مساحة خارجية حقيقية يمكن أن تكون في شكل شرفات أو تراسات، فالوصول البصري إلى الطبيعة يقلل من الإجهاد.وهناك استراتيجية أخرى لجلب الهواء الطلق إلى الداخل وهي تصميم المساحات بنوافذ كبيرة أو مناور أو زجاج ممتد من الأرض إلى السقف.ووفقا لموقع ذا ناشونال من المرجح أن تظل هذه السمات مرغوبة لفترة طويلة في المستقبل، بالنسبة لتصميمات المنازل، لذلك يجب على المصممين وأصحاب منازل خلق مساحات ملهمة تعزز الرفاهية وتنشط الروح.



