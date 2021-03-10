رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ظل عزلة كورونا.. كيف تختار تصميما مريحا لمنزلك؟

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:39 م
تصميما مريحا لمنزلك
تصميما مريحا لمنزلك
غادة موسى
طباعة

بات الأشخاص يقضون وقتًا أطول في المنزل للعمل، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتالي يبحث المصممون وأصحاب المنازل عن طرق ذكية وفعالة لإعادة تصور البيئات المنزلية للتكيف مع أنماط الحياة الجديدة.

وإذا كنت ممن يبحثون عن منزل مريح ذو تصميم جيد يتناسب مع التغيرات المستقبلية، فيجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:

مساحات مرنة
من العناصر الأساسية في التصميم الناجح وبالنظر إلى أن المنازل أصبحت الآن مراكز متعددة الوظائف للعمل والتعليم والحياة المنزلية، لذلك يجب تصميم المناطق لتناسب أكثر من غرض واحد، أو ما يشار إليه باسم "المساحات المرنة"، فتسمح باستخدامات مختلفة على مدار اليوم وفي المساء.
في ظل عزلة كورونا..
اختيار المكان المناسب
من أجل إنشاء مساحة عمل مريحة ينبغي تحديد موقع جيد، ولذلك فتجهيز مساحة العمل الخاصة بك بمكتب وكرسي مريح تتطلب منك تحويل مساحة صغيرة أو جزء من غرفة إلى منطقة دراسة أو مكتب، وإحاطة المساحة بأبواب زجاجية لزيادة الخصوصية.
في ظل عزلة كورونا..
رؤية الضوء
رؤية الطقس المتغير والأشكال المتحركة، وسماع أصوات الناس أو الطبيعة، يوقظ الحواس وينشط الدماغ، لذلك اختر مكانا ذات إضاءة طبيعية جيدة
في ظل عزلة كورونا..
الهواء الطلق
تتمثل إحدى الاستراتيجيات لتعزيز الاتصال بالطبيعة دمج مساحة خارجية حقيقية يمكن أن تكون في شكل شرفات أو تراسات، فالوصول البصري إلى الطبيعة يقلل من الإجهاد.

وهناك استراتيجية أخرى لجلب الهواء الطلق إلى الداخل وهي تصميم المساحات بنوافذ كبيرة أو مناور أو زجاج ممتد من الأرض إلى السقف.

ووفقا لموقع ذا ناشونال من المرجح أن تظل هذه السمات مرغوبة لفترة طويلة في المستقبل، بالنسبة لتصميمات المنازل، لذلك يجب على المصممين وأصحاب منازل خلق مساحات ملهمة تعزز الرفاهية وتنشط الروح.
في ظل عزلة كورونا..
 

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي أمام الإسماعيلي

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

الصور

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

حصول 28 دولة فى الاتحاد الأفريقى على لقاح كورونا

التربية والتعليم | موعد بدء الدراسة الترم الثانى 2021

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيام عزت تشيد بتكريم رسامات كاريكاتير مصر والعالم العربي

نجلاء فوزي تثمن دور عماد جمعة في دعم فن الكاريكاتير

إيمان خطاب: عشق الكاريكاتير دفعني للاشتغال به

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى