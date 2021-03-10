رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل حادث طريق جرزا بالفيوم (صور)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:29 م
حادث طريق جرزا بالفيوم
حادث طريق جرزا بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
طباعة
استقرت حالة الأطفال المصابين في حادث سيارة ميكروباص وسيارة نقل بالقرب من بيت الري طريق جرزا نطاق مدينة طامية بالفيوم، الذي شهدته محافظة الفيوم مساء أمس، وهم الطفلتين سندس عيد علي عمرها سنتين، وتقوى محمود أحمد عمرها ٣سنوات، بعد إصابتهما بحروق متفرقة في الجسم.

ويعاني طفل آخر يدعى" ياسين سعد فرج- ٧سنوات" كان برفقة والده في الميكروباص وهم من عزبة هوجمين بالعزيزية طامية، من سوء حالته بقسم الحروق وبحاجة لأكسجين لتدهور الرئتين لديه.

كان قد أصيب 14 شخصًا و3 جثث أشلاء و5 حالات وفيات، في حادث سيارة ميكروباص وسيارة نقل محملة بـ"الشبه" بالقرب من بيت الري طريق جرزا نطاق مدينة طامية، وأثناء سير السيارة تجاوزت سرعتها مما أدى إلى تصادهما بالسيارة الميكروباص وانقلاب السيارة، وانسكبت المادة على ركاب الميكروباص، مما أدى إلى إصابة الركاب بحروق واختناق، وإشلاء جثث وكسور جماجم أشخاص.

كان مرفق إسعاف الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم، وشهدت محافظة الفيوم مساء أمس، واقعة أليمة بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بمنطقة مفارق جرزا على طريق أسيوط الغربي بمحافظة الفيوم، وانتقلت سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 14 شخصًا بحروق خطيرة من درجات الثلاثة مختلفة ومتواجدون بقسم الحروق مستشفى الفيوم العام تحت العلاج، و5 وفيات و3 أشلاء جثث.

وأسماء المصابين هي: محمد فرج عبدالمحسن "٤٠ سنة" ومحمد إبراهيم عبدالمقصود "سائق السيارة النقل- ٤٠سنة، "و محمد محمود أحمد" سنتين" ورغدة فاضل كامل "٢٥ سنة"، وياسين سعد فرج "٧سنين"، وتقوى محمود أحمد "٣ سنوات"، وروحية محمد أحمد "٧٠ سنة"، وميادة كليب محمود "٣٣ سنة"، وسعد فرج عبدالمحسن "٤٣ سنة"، وجمعة محمد أحمد "٤٠ سنة"، وسندس عيد علي" سنتين" وهشام سعد كامل "٣٠ سنة"، ووليد عادل توفيق" ٣٥ سنة- سائق السيارة الميكروباص "وسما أحمد" ٤سنوات-وفيات" وهنا عيد "٤سنوات- وفيات" و٣ جثث بالسيارة الملاكي مجهولين الهوية لأنهم عبارة عن أشلاء.

موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

النائب العام يحيل المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى للجنايات

الصور

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أيام زمان

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيام عزت تشيد بتكريم رسامات كاريكاتير مصر والعالم العربي

نجلاء فوزي تثمن دور عماد جمعة في دعم فن الكاريكاتير

إيمان خطاب: عشق الكاريكاتير دفعني للاشتغال به

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى