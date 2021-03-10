البحرين والمملكة المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع- حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- على عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما تتسم به من متانة وقوة في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، خصوصا في مجال حقوق الإنسان، معربين عن اعتزازهما وتقديرهما لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تقدم ونماء، مستعرضين الجهود المبذولة من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتوفير اللقاحات.



وتطرق الجانبان لجهود مملكة البحرين في تعزيز مجال حقوق الإنسان، ومن بينها تنظيم وزارة الخارجية مجموعة من ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، بالإضافة إلى حفاظ البحرين على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي.



كما جرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأربعاء، اجتماعا مع وزير شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة، اللورد طارق أحمد، وذلك عبر الاتصال الإلكتروني المرئي.