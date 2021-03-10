بوتين يبحث مع رئيس لوكسمبورج العلاقات الروسية الأوروبية

وأوضح الكرملين- في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية الأربعاء- أنه تم التركيز خلال المحادثة بشكل خاص على التعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك إمكانية تزويد موسكو لوكسمبورج بلقاح كورونا الروسي (سبونيك في).



وتطرق الرئيس الروسي ورئيس وزراء لوكسمبورج أيضا إلى الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي، مؤكدين الالتزام بتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.



كما أشاد بوتين وبيتيل بالتعاون البناء بين روسيا ولوكسمبورج، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ130 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أعلن القصر الرئاسي الروسي الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث، هاتفيًا، مع رئيس وزراء لوكسمبورج زافييه بيتيل، سبل تعزيز العلاقات الروسية الأوروبية، فضلًا عن التطرق إلى تعزيز التعاون لمواجهة جائحة كورونا.