«المنزلاي» يؤكد ضرورة ربط الخريطة الاستثمارية بالصناعية

أكد المهندس مجد المنزلاي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الناتج المالي، وخفض نسبة البطالة.وأضاف المنزلاوي، أنه من الضروري ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى حقيقية تراعي متطلبات كل منطقة وتلبي الاحتياجات الفعلية للمشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية تحت عنوان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات القائمة.