بوتين: محطة أكويو للطاقة النووية فى تركيا تبدأ العمل 2023
الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:39 م
وكالاتطباعة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه من المقرر أن تبدأ محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا العمل في 2023.
وأدلى بوتين بتصريحاته خلال اتصال بالفيديو مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم وضع حجر الأساس لثالث مفاعل نووي في المحطة التي تشيدها شركة روساتوم الروسية المتخصصة في الطاقة النووية.
ويهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، إلى بناء أربعة مفاعلات في إقليم مرسين التركي المطل على البحر المتوسط. وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة النووية الجديدة في العالم وسيتيح لتركيا
الانضمام إلى مجموعة صغيرة من البلدان التي تستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية.
وقال أردوغان خلال الاتصال: "هدفنا هو العمل دون انبعاثات وإنتاج الطاقة في الوقت نفسه وإضافة الطاقة النووية التي لا تضر البيئة أبدا إلى سلة الطاقة الخاصة بنا".
وأضاف "تشييد محطة أكويو للطاقة النووية سيقدم مساهمات مهمة لأمن الطاقة في تركيا وسيعزز اقتصادها".
وأدلى بوتين بتصريحاته خلال اتصال بالفيديو مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم وضع حجر الأساس لثالث مفاعل نووي في المحطة التي تشيدها شركة روساتوم الروسية المتخصصة في الطاقة النووية.
ويهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، إلى بناء أربعة مفاعلات في إقليم مرسين التركي المطل على البحر المتوسط. وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة النووية الجديدة في العالم وسيتيح لتركيا
الانضمام إلى مجموعة صغيرة من البلدان التي تستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية.
وقال أردوغان خلال الاتصال: "هدفنا هو العمل دون انبعاثات وإنتاج الطاقة في الوقت نفسه وإضافة الطاقة النووية التي لا تضر البيئة أبدا إلى سلة الطاقة الخاصة بنا".
وأضاف "تشييد محطة أكويو للطاقة النووية سيقدم مساهمات مهمة لأمن الطاقة في تركيا وسيعزز اقتصادها".