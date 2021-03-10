الأعرجى وبلاسخارت يؤكدان أهمية استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق

أكد كل من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى بغداد جينين بلاسخارت، أهمية استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق.وذكر مكتب مستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن الأعرجي التقى بلاسخارات، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين العراق والبعثة الأممية، والتأكيد على أهمية استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق.وقال الأعرجي: "إن الحكومة تحترم قرار مجلس النواب العراقي الخاص بالقوات الأجنبية، وهي تعمل على إنهاء هذا الملف بشكل هادئ وبما يضمن استقرار البلد".وأشار إلى أن مهام بعثة حلف (الناتو) في العراق تندرج تحت وصف التدريب والاستشارة فقط، ولا يوجد قرار أو توجيه من الحكومة العراقية بزيادة عددهم أو تغيير مهامهم الاستشارية، وأن أي حديث عن زيادة عدد أفراد (الناتو) في العراق غير صحيح.واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - عمل بعثة حلف (الناتو) في العراق، حيث إن عدد موظفي بعثة الناتو يبلغ 320 عنصرًا، ويمثلون خبراء ومستشارين ومدربين وموظفين فقط، وليس للبعثة أية مهام قتالية أو أمنية في العراق.