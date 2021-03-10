رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأعرجى وبلاسخارت يؤكدان أهمية استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:36 م
قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي
أ ش أ
طباعة
أكد كل من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى بغداد جينين بلاسخارت، أهمية استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق.

وذكر مكتب مستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن الأعرجي التقى بلاسخارات، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين العراق والبعثة الأممية، والتأكيد على أهمية استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق.

وقال الأعرجي: "إن الحكومة تحترم قرار مجلس النواب العراقي الخاص بالقوات الأجنبية، وهي تعمل على إنهاء هذا الملف بشكل هادئ وبما يضمن استقرار البلد".

وأشار إلى أن مهام بعثة حلف (الناتو) في العراق تندرج تحت وصف التدريب والاستشارة فقط، ولا يوجد قرار أو توجيه من الحكومة العراقية بزيادة عددهم أو تغيير مهامهم الاستشارية، وأن أي حديث عن زيادة عدد أفراد (الناتو) في العراق غير صحيح.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - عمل بعثة حلف (الناتو) في العراق، حيث إن عدد موظفي بعثة الناتو يبلغ 320 عنصرًا، ويمثلون خبراء ومستشارين ومدربين وموظفين فقط، وليس للبعثة أية مهام قتالية أو أمنية في العراق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

ننشر الدليل الكامل لمستخدمي خدمات نيابات المرور الإلكترونية

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المؤتمر السنوي للصيادلة وتشيد بجهودهم بمواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

تصل لـ60%.. تخفض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«الوقوف على قدم واحدة» جديد مونيكا عزيز عن دار الثقافة

السبت.. عرض فيلم «الفن شارعنا» فى سينما الهناجر

السبت.. مشوار رجاء حسين فى صالون مديحة حمدى الثقافى

«حكايات من الأرشيف».. معارك الصحفيين ومواقف المفكرين في كتاب جديد