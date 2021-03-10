غدًا.. وزيرة التضامن تشهد تسليم جهاز زواج لعرائس دور الأيتام

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الخميس، فعالية تسليم جهاز عرائس لدور الأيتام، في إطار المبادرة الرئاسية دكان فرحة والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، حيث تعد ضمن مبادرات صندوق تحيا مصر لرفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة.وتستهدف مبادرة دكان فرحة الفتيات اليتيمات في أولوية الاختيار، يليهن الفتيات من ذوات الهمم، إلى جانب بحث اجتماعي من مؤسسات المجتمع المدني، تتم مراجعته جيدا من الصندوق، لتأكيد استحقاق الفتيات.وتتضمن حملة تجهيز الفتيات توفير تجهيزات الزواج، وتشمل: بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواة ومروحة ومرتبة إسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.