القبض على عاطلين لترويجهما المخدرات بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين لترويجهما المواد المخدرة، على نطاق واسع بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم ضبطهما بحوزتهما 3 كيلو حشيش مخدر.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بتردد عاطلين على دائرة المركز، لترويج المخدرات على نطاق واسع.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن وراء ذلك كلا من "أ. ع"، 30 عاما، مقيم الخرقانية، دائرة المركز، وسبق اتهامه في عدد 5 قضايا، قتل وسلاح، و"س. ع"، 27 عامًا، مقيم أبوالغيط، دائرة المركز، وبحوزتهما 3 كيلو حشيش مخدر، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، ودراجة بخارية دون لوحات معدنية.وبمواجهتهما اعترفا بالمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.