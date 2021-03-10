السبت.. مشوار رجاء حسين فى صالون مديحة حمدى الثقافى

تستضيف قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء السبت المقبل أمسية جديدة من أمسيات صالون الفنانة مديحة حمدي الثقافي الذى يستضيف الفنانة الكبيرة رجاء حسين.وتستعرض حمدي مشوار حياة رجاء حسين الفني ومسيرتها على خشبة المسرح وشاشات التليفزيون والسينما طوال ما يقرب من نصف قرن وأبرز أعمالها مع المخرج الراحل يوسف شاهين، كما تتحدث سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب"– ضيف شرف الصالون عن ذكرياتهما الفنية المشتركة.بدأت رجاء حسين حياتها الفنية بالإنضمام لفرقة الريحانى المسرحية، ثم توالت مشاركتها فى الأعمال الدرامية وأبرزها: أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، الشهد والدموع، العصفور، ومسرحيتى كوبرى الناموس وسكة السلامة، وإنتهاءً بمسلسلى: عايزة أتجوز وواحة الغروب.