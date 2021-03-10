«الصحة»: استمرار تلقيح المواطنين ضد كورونا بالدقهلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها مستمرة في تطعيم المواطنين المستحقين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في محافظة الدقهلية.وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تلقي طلبات التسجيل للحصول على اللقاح عبر الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg.ويذكر أن الوزارة تستقبل الاستفسار عن المعلومات على الرقم 15335.