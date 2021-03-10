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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الوقوف على قدم واحدة» جديد مونيكا عزيز عن دار الثقافة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:41 م
الوقوف على قدم واحدة
الوقوف على قدم واحدة
خالد حماد
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صدر حديثًا عن دار الثقافة الجديدة رواية "الوقوف على قدم واحدة" للكاتبة مونيكا نبيل عزيز.

تدور أحداث الرواية في مصر في الفترة التي تلت ثورات الربيع العربي، ويحكي العمل عن إخصائية نفسية تُدعى ميسون التي تقابل حالات لاجئين سوريين وأفارقة، وتستمع إلى قصصهم العديدة عن الحرب واللجوء والعنف والمفاهيم المغلوطة عن الجنس والهوية.

وجاء في كلمة الغلاف تعليق الروائي الكبير صنع الله إبراهيم الذي قال عنها "رواية جريئة تقتحم مناطق غير مألوفة في الرواية العربية".

والرواية هى العمل الأول للكاتبة مونيكا نبيل عزيز وهى خريجة إعلام القاهرة، وعملت لسنوات ضمن مؤسسات المجتمع المدني، حيث تهتم بقضايا حقوق المرأة وحماية الأطفال واللاجئين والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

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