27 وفاة و4846 إصابة بكورونا بالعراق



وأشارت إلى شفاء 3135، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 671 ألفا و288 حالة.

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، الأربعاء، بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا المستجد.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و645حالة في أرجاء البلاد.وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 4846 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 740 ألفا و472.