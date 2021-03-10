«القوى العاملة» تطلق حملة «سجل نفسك» للعمالة المصرية بالخارج

أطلقت وزارة القوى العاملة المصرية حملة (سجل نفسك) على موقعها الإلكتروني، وطالبت جميع العاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، مما يتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم.وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال بهم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل الكامل بهم.وأضافت، أنه سيبدأ التسجيل اعتبارًا من 12 مارس 2021، من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من الرابط التالي: www.manpower.gov.eg