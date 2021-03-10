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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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انطلاق مسابقة «الطالب المبدع فى اللغة الإنجليزية» بالوادي الجديد

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:03 م
الدكتور سمير النيلى
الدكتور سمير النيلى
محمد مهدي
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أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن انطلاق مسابقة "الطالب المبدع فى اللغة الإنجليزية" والتى تستهدف طلاب المراحل التعليمية المختلفة، المرحلة الإبتدائية من الصف الثانى وحتى السادس الإبتدائى، طلاب المرحلة الإعدادية، طلاب المرحلة الثانوية وطلاب التربية الخاصة.

يأتى ذلك بالتعاون مع توجيه اللغة الإنجليزية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى.

وأشار وكيل التعليم إلى موضوعات المسابقة:
المرحلة الإبتدائية: كتابة ( فقرة _ شعر _ قصة قصيرة ) فى أحد الموضوعات الآتية ( zoo_ family _ Animal ) وتتراوح عدد الكلمات من 100: 150 كلمة.

اما بالنسبة للمرحلة الإعدادية سيتم كتابة ( فقرة _ قصة قصيرة _ قصيدة شعرية ) فى موضوع( your Ideal Shool ) وتتراوح عدد الكلمات من 200: 250 كلمة.

وأشار الدكتور النيلى أن المرحلة الثانوية تتضمن كتابة ( ( فقرة _ قصة قصيرة _ قصيدة شعرية _ مسرحية ) فى موضوع (Egypt 2050) وتتراوح عدد الكلمات من 300: 500 كلمة.

وقال وكيل التعليم بالوادي الجديد، إن شروط المسابقة تتضمن الكتابة باللغة الأنجليزية، يشارك الطالب بعمل واحد فقط، الالتزام بموضوعات المسابقة كل حسب المرحلة الدراسية.

وأضاف النيلي أنه سيتم التحكيم بديوان عام المديرية وسيتم نشر الأسماء الفائزين على صفحة العلاقات العامة بالمديرية عقب أعمال التقييم من قبل اللجنة المشكلة بديوان المديرية من المركز الأول لكل مرحلة تعليمية وحتى المركز الخامس، وسيتم تكريم الفائزين بجوائز عينية وشهادات تقدير.

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