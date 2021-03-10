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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«ألف جنيه للعباءة».. تكلفة زي الواعظة بالأوقاف

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:22 م
واعظات وزارة الأوقاف
واعظات وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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انتهت واعظات وزارة الأوقاف، من إعداد الزي المخصص لهن من قبل وزارة الأوقاف، بعد الاستقرار على شكله، ضمن خطة الوزارة لتمييزهن كإحدى خطوات مواجهة نساء جماعة الإخوان الإرهابية، اللاتي ينشرن أفكار هذا التنظيم المتطرف تحت ستار الدعوة.

ومن المقرر أن يظهرن واعظات وزارة الأوقاف للمرة الأولى- منذ بدء عملهن قبل ثلاث سنوات- بالزي الموحد، غدا الخميس، في الجلسة التحضيرية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقرر عقده يومي السبت والأحد الموافقين 13- 14 من مارس الجاري.

ويتكون زي الواعظات من عباءة سوداء على طريقة الشكل الخليجي الفضفاض، يتداخل معاها اللون الأخضر الجزء الأمامي والأكمام، وحددت وزارة الأوقاف دفعة أولى من 20 واعظة لارتداء الزي.

فيما أكدت مصادر لـ"الدستور"، أن كل واعظة تتحمل ثمن الزي المخصص لها وتكلفته 1000 جنيه، ويتم تسديد ثمنه عند الاستلام، لافتة إلى أن كل واعظة تتسلم عباءة من أحد فروع متجر شهير في تنفيذ العباءات، بمول تجاري شهير بمدينة نصر.

يذكر أنه قبل ثلاث سنوات التزمت، واعظات الأوقاف بزي موحد وهو عبارة عن عباءة سوداء وطرحة بيضاء دون توجيه من أحد وكان بالاتفاق مع بعضهن البعض.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال في تصريحات سابقة فبراير الماضي، إنه سوف يتم إضافة شعار يحمل اسم واعظات الأوقاف ليكون مميزًا لهن، كما يميز الزي الأزهري زملاءهن من الأئمة، بحيث يتم غلق الباب أمام أدعياء الدعوة من غير المتخصصات وغير المؤهلات وغير المسموح لهن بالدعوة.

وأكد وزير الأوقاف، أنه تم غلق الباب أمام غير المتخصصين وغير المؤهلين وغير المسموح لهم بالعمل الدعوي، ولا سيما في ضوء محاولات بعض الجماعات دفع بعض المنتسبات إليهن لاقتحام مجال الدعوة بلا تأمل ولا علم ولا دراية.

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