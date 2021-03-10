«وفد الدقهلية» يشارك في مبادرة حياة كريمة بشربين

زارت لجنة الوفد بالدقهلية، برئاسة باهر السقعان، الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، وتم الاتفاق على المشاركة في الفعاليات التي تقام ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، بدعم ومساندة الدولة المصرية.وقال السقعان إن المشاركة تأتي من دور الحزب لدعم مؤسسات الدولة والمواطن في ظل التطور السريع الذي تشهده الدولة خلال السنوات الماضية وكذلك النمو الاقتصادي والتطور السياسي في المستقبل.شارك في الزيارة أحمد الحديدي رئيس لجنة الوفد بمركز منية النصر ووليد الصباحي منسق عام الأنشطة بحزب الوفد بالدقهلية.