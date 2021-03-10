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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: طرح 1000 فدان بالمنطقة الصناعية بمطوبس

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:58 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين،
عمرو الشامي
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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، طرح ألف فدان بالمنطقة الصناعية بمطوبس، لإقامة مشروعات استثمارية، وأنشطة متنوعة صناعية، بالإضافة لـ 6 قطع بمساحات متعددة ضمن المرحلة الاولى والتي تضم 160 فدانًا مجهزة المرافق كاملة.

وكان محافظ كفر الشيخ قد استعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بمطوبس، لإقامة مشروعات ومصانع متعددة الانشطة،أمام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمد عبدالوهاب،رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وخالد عبد الحميد الجبالى،مدير مكتب هيئة لاستثمار، لمناقشة الموازنة العامة للوزارات المركزية وتم من خلالها دعم إضافي إنشاءات مستشفى الرياض وبيلا.

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