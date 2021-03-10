محافظ كفر الشيخ: طرح 1000 فدان بالمنطقة الصناعية بمطوبس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، طرح ألف فدان بالمنطقة الصناعية بمطوبس، لإقامة مشروعات استثمارية، وأنشطة متنوعة صناعية، بالإضافة لـ 6 قطع بمساحات متعددة ضمن المرحلة الاولى والتي تضم 160 فدانًا مجهزة المرافق كاملة.وكان محافظ كفر الشيخ قد استعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بمطوبس، لإقامة مشروعات ومصانع متعددة الانشطة،أمام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمد عبدالوهاب،رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وخالد عبد الحميد الجبالى،مدير مكتب هيئة لاستثمار، لمناقشة الموازنة العامة للوزارات المركزية وتم من خلالها دعم إضافي إنشاءات مستشفى الرياض وبيلا.