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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا: السعودية قد تزيد عدد حجاجنا لـ10 آلاف

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:56 م
رئيس الوزراء الماليزي،
رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، الأربعاء أنه ربما يسمح لعشرة آلاف ماليزي إضافيين السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام.

وقال محي الدين بعد اجتماع مع ولي العهد السعودي، نائب رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض: "عندما يعود وضع الحج إلى طبيعته بعد جائحة كوفيد19- سوف نحصل على حصة إضافية لحجاجنا".

جاء ذلك في ختام زيارة محي الدين للسعودية والتي استمرت أربعة أيام. ولم تعلن السعودية بعد عدد الأشخاص الذين يمكنهم أداء مراسم الحج هذا العام.

وقال وزير الخارجية الماليزي هاشم الدين حسين الذي رافق محي الدين في زيارته للسعودية، إن زيادة حصة الحجاج "يخضع لموافقة المملكة على الحج العام الجاري سواء ما إذا كانت (إجراءاتهم التشغيلية المعيارية) سوف تحد من الحجيج، إلى آخره".

يشار إلى أن نحو 60 % من سكان ماليزيا البالغ تعدادهم 32 مليون شخص مسلمون، ما كان يمنح الدولة حصة سابقة تبلغ أقل من 32 ألفا.

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