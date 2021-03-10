«تنسيقية الأحزاب» تدشن غرفتها الخاصة على Clubhouse

دشّنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفتها على تطبيق clubhouse بعنوان "تنسيقية شباب الأحزاب"، وذلك من منطلق حرص التنسيقية على التواجد في المنصات الحوارية وذلك رغبةً من التنسيقية في إرساء قواعد الحوار البناء وإثراء النقاشات السياسية التي تشغل مجتمعنا المصري.وأكدت التنسيقية أن الغرفة ستكون متاحة لكافة الأطياف والتوجهات السياسية، من خلال عرض وجهات النظر المختلفة والتفاعل حولها، للوصول إلي نتائج بناءة يمكن أن تقدم في صورة مقترحات لصناع القرار وتدعو الجميع للانضمام إليها.