البابا تواضروس: طقس الميرون يتم على 6 مراحل

شارك عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، في أولى مراحل إعداد الميرون المقدس بإضافة أول خمسة من الزيوت العطرية البالغ عددها ٢٧ زيتًا عطريًّا إلى زيت الزيتون، بالتوازي مع قراءة فصول من نبوءات العهد القديم حملت رموزًا للمسحة المقدسة التي يعطيهًا زيت الميرون.وقال قداسة البابا في شرحه السابق لعملية الإعداد، إن خلط الزيوت يجرى على ٦ مراحل، تُخلَط في أول ٥ منها ٥ زيوت مع زيت الزيتون النقي، وفي المرحلة السادسة يُخلَط الزيتان الأخيران مع زيت الزيتون.وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس الميرون، اليوم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.