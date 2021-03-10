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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حصاد 20 ألف فدان بنجر بكفرالشيخ

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:36 م
20 ألف فدان بنجر
20 ألف فدان بنجر بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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شهد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، يوم حصاد تقليع البنجر بجمعية أريمون الزراعية بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية.

وأكد غربية، أنه شهد يوم حصاد محصول بنجر السكر بجمعية أريمون الزراعية والذي نفذ بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، كما تفقد بعض زراعات القمح، بحضور عدد من المزارعين.

وأضاف أنه وجه الفلاحين بعدم حصاد البنجر إلا بعد إيقاف الري منذ شهر، والاهتمام بنظافة البنجر من العروش الخضراء والطين العالق به، موجهًا بعدم التقليع إلا بالتعاون بين المزارع والشركة والجمعية الزراعية، ليتم توريده خلال 72 ساعة فقط، حتى لا يحدث نقص وتدهور وفقد وتلف المحصول.

وأوضح غربية، أنه تم حصاد 20 ألف فدان، من المساحة المنزرعة 152 ألف فدان بقرى مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن وجه مديري الإدارات الزراعية باستمرار عقد ندوات بالحقول لتوجيه المزارعين للطريقة المثلى لعملية التقليع، والاهتمام بالتوصيات الفنية ومنها، متابعة الري باعتدال حتى دخول النبات فترة الفطام، على أن يكون الرى على الحامى مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تحدث تعفن، وفطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمدة من 20-25 يومًا حسب نوع التربة.

واختتم: "تبدأ عملية حصاد الزراعات التي تم تصويرها بعد إخطار المصنع، ليتم التقليع ويزال العرش وتُنظف الجذور وتُكوم، ليتم توريدها مباشرة خلال 24ساعة أو تُكوم وتغطى بالعرش لحين توريدها للمصنع".

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